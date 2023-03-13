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بالتعاون مع مجلة ذا بيزنس يير

The Business Year تنظم مؤتمرًا إعلاميًا لإطلاق تقريرها الخاص بالشراكة الاستراتيجية مع SMC

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
The Business Year تنظم مؤتمرًا إعلاميًا لإطلاق تقريرها الخاص بالشراكة الاستراتيجية مع SMC
المواطن - فريق التحرير

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رعت SMC مؤتمرًا إعلاميًا بالتعاون مع مجلة “ذا بيزنس يير” في السادس من شهر مارس للعام الحالي، جاء ذلك خلال استضافة SMC للمؤتمر في مرسول بارك كونها الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، والذي كان هدفه تسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة، والنجاحات التي حققتها في تنويع مصادر الدخل ودور المشاريع العملاقة في هذا المجال، وفرص الاستثمار المتوفرة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مُتضمنًا إطلاق التقرير الخاص الذي أعدته مجلة “ذا بيزنيس يير” بعنوان: “العصر الجديد، كيف تحدد الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه مستقبل المملكة العربية السعودية”.

وأبرز التقرير أهمية القطاعات المذكورة في صناعة المستقبل، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما تطرق إلى الإنجازات الكبيرة التي تمت خلال السنوات الأخيرة في هذه القطاعات، سواء في التشريعات أو في الاستثمارات، وشكلت محور اهتمام وبحث من قبل المحللين والباحثين، وأبرز وسائل الإعلام العالمية.

دليل إرشادي

وتعليقًا عليه قالت العضو المنتدب لمجموعة “ذا بيزنيس يير” في المملكة العربية السعودية ألينا هاكانسون: “سيشكل التقرير الخاص بسوق المملكة، دليلًا إرشاديًا للمستثمر ولرواد الأعمال الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في قطاعات ثورية جديدة في المملكة وغير تقليدية على الإطلاق”.

ضم المؤتمر جلسات حوارية لعدد من رجال الأعمال، كان منهم الرئيس التنفيذي لـ SMC الأستاذ: خالد بن وليد الخضير مُشيدًا بالمؤتمر بقوله “سعداء بهذه الشراكة فهو فرصة الاستماع إلى مناقشات وآراء مُثمرة من قادة الأعمال والخبراء وعرض أحدث الاتجاهات والأفكار بمجال الاستثمار الرياضي ودور الإعلام والتسويق في الرياضة”.

آفاق جديدة

وأضاف “سيفتح آفاقًا جديدة أمام السوق السعودي لا سيما مع التطور الملحوظ في المجال الرياضي والذي نشهده في المملكة العربية السعودية، وكونه يحمل فرص استثمارية عظيمة، إلى جانب التقنيات الرقمية وحلول الإعلان والرعايات”، مُتطلعًا للتعاون مع الجميع لتحقيق كل ما يدعم مستهدفات وخطة رؤية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الحدث يُعد الأول من نوعه خاصة في المجال الرياضي، والذي جاء من بين العديد من الشراكات المستقبلية المُثمرة التي تسعى لها SMC.

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