بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها اليونيفيل تأمر موظفيها في جنوب لبنان باللجوء للملاجئ آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا تركي الضبعان: أبناء الأندية الأحق برئاستها نشر طائرة عسكرية كندية باليابان لدعم العقوبات على كوريا الشمالية القبض على شخص قاد مركبته بتهور وركب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية بالرياض رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين ! السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
شنت طائرات إسرائيلية غارتين على شمالي قطاع غزة، وعلى جنوبي مدينة غزة، فيما سمع دوي عدة انفجارات في مدينة غزة.
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، استهدفت طائرات الاحتلال موقعًا للفصائل الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، كما استهدفت مرصدًا شرقي المدينة.
كذلك أغارت طائرات الاحتلال على مواقع “تونس” و”صلاح الدين”، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، فيما قصفت موقعًا للفصائل في مدينة بيت حانون شمالي القطاع.
ونفذت طائرات الاحتلال المسيّرة، عدة غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء الغارات على قطاع غزة، ونقلت أنّ جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية بالقطاع.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه تمّ إطلاق عدة صواريخ في اتجاه الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.
ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعدما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تزامن هذا التوتر مع تصعيد أمني عند الحدود اللبنانية، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه، ومع تجدد اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وإخلاء المصلين والمعتكفين منه.