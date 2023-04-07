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آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ صباحاً
آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة
المواطن - فريق التحرير

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شنت طائرات إسرائيلية غارتين على شمالي قطاع غزة، وعلى جنوبي مدينة غزة، فيما سمع دوي عدة انفجارات في مدينة غزة.

غارات إسرائيلية

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، استهدفت طائرات الاحتلال موقعًا للفصائل الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، كما استهدفت مرصدًا شرقي المدينة.

كذلك أغارت طائرات الاحتلال على مواقع “تونس” و”صلاح الدين”، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، فيما قصفت موقعًا للفصائل في مدينة بيت حانون شمالي القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال المسيّرة، عدة غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

صواريخ مضادة للطائرات

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء الغارات على قطاع غزة، ونقلت أنّ جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية بالقطاع.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه تمّ إطلاق عدة صواريخ في اتجاه الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.

صافرات الإنذار

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعدما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تزامن هذا التوتر مع تصعيد أمني عند الحدود اللبنانية، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه، ومع تجدد اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وإخلاء المصلين والمعتكفين منه.

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