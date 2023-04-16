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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة وست هام ضد آرسنال ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تقدم آرسنال

وبدأت مباراة وست هام ضد آرسنال التي أُقيمت على ملعب “لندن الأولمبي” بشكل سريع، وضغط الجانرز بقوة، ولعب مارتينيلي عرضية مميزة؛ قابلها جابرييل برأسية مميزة مرت بعيدًا عند الدقيقة الرابعة.

مارتن أوديغارد
أوديغارد – المصدر @Arsenal

ونجح جيسوس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية بعد عرضية من بن وايت، قبل أن يسجل مارتن أوديغارد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة بعد عرضية من مارتينيلي من داخل منطقة الجزاء.

وهدأ اللعب، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح باكيتا بعد تعرضه للإعاقة من جابرييل، ونفذها سعيد بن رحمة بنجاح عند الدقيقة 33، لتستمر المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر وست هام ضد آرسنال بنتيجة 2\1.

وست هام يونايتد ضد أرسنال 1
جانب من المباراة – المصدر @WestHam

وست هام يتعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الجانرز على ركلة جزاء عند الدقيقة 50، وسددها ساكا ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل جارود بوين هدف التعادل عند الدقيقة 54.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز وأهدر اللاعبين العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بتعادل وست هام ضد آرسنال بهدفين لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 74 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما وصل رصيد وست هام لـ31 نقطة في المركز الـ15.

وست هام ضد أرسنال
جانب من المباراة – المصدر @WestHam
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