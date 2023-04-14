آلام في الصدر تُجبر حارس يوفنتوس على البكاء

تسببت آلام في الصدر في بكاء الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي أمس الخميس في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

بكاء حارس يوفنتوس

ولم يرغب تشيزني في البقاء دقيقة واحدة على أرضية الملعب حتى لا يخاطر حيث دخل في نوبة بكاء وطلب التبديل مما جعل الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم اليوفي وبعض من لاعبي سبورتينج لشبونة يواسون تشيزني ويقومون بتحفيزه، بعدما غادر أرضية الملعب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، غادر تشيزني أرضية ملعب مباراة اليوفي ضد سبورتينج لشبونة في تورينو، حيث كشفت تقارير أن اللاعب يُعاني من عدم انتظام في معدل ضربات القلب مما تسبب له في ضيق تنفس، مع نتيجة سلبية لمخطط القلب.

مزيد من الفحوصات غدًا

وسيخضع تشيزني لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الجمعة لمعرفة سبب ما تعرض له في مباراة سبورتينج لشبونة أمس.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اليوفي في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب فيدريكو جاتي في الدقيقة الـ74.