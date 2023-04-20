آلية جديدة تحمي رأسك من غزو الشيب

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توصل العلماء إلى اكتشاف آلية جديدة يتحول بموجبها الشعر للون الرمادي، ما سيسهم في تطوير علاج يمكنه الحد من تلك العملية.
ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن الخلايا الجذعية مع التقدم في العمر تفقد قدرتها في الحفاظ على لون الشعر، حيث تتمتع بعض الخلايا الجذعية بقدرة فريدة على الانتقال بين حجيرات النمو في البصيلات، بحسب “سكاي نيوز”.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه مع التقدم في العمر، وتساقط الشعر بشكل متكرر، تتعثر أعداد متزايدة من الخلايا الجذعية في الانتقال داخل حجيرات نمو بيصيلات الشعر، وهذا ما يؤدي إلى تحول لونها للرمادي.
ومن جابنه، أوضح كبير الباحثين في الدراسة، مايومي إيتو: “إن فقدان وظيفة تشبه الحرباء في الخلايا الجذعية قد يكون مسؤولاً عن الشيب وفقدان لون الشعر”.