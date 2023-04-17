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وسط استعدادات مكثفة لخدمة المصلين

أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي
المواطن- فريق التحرير

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كشفت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن أئمة صلاة التراويح بالليلة 27 من شهر رمضان 1444 هجريًا في المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن من سيؤم المصلين في صلاتي التراويح في المسجد النبوي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، هما الشيخان: الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

أئمة المسجد النبوي

وأكدت في بيانها، أنه في الليلة السابعة والعشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

جدول الأئمة

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السابق، عن جدول أئمة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر من اليوم الأول حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

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