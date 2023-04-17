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أئمة صلاة التراويح والتهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
أئمة صلاة التراويح والتهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

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كشفت رئاسة شؤون المسجد الحرام عن أئمة صلاة التراويح والتهجد بالليلة 27 من شهر رمضان 1444 هجريًا، في المسجد الحرام.

وأكدت أن من سيؤم المصلين في صلاتي التراويح هما الشيخان: الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

صلاة التراويح

وأكدت في بيانها، أنه في الليلة السابعة والعشرين، في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

صلاة التهجد

وأضافت أنه من سيؤم المصلين في صلاتي التهجد هما الشيخان: الشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكدت أنه في الليلة السابعة والعشرين في التسليمات الأولى يكون الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السابق، عن جدول أئمة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر من اليوم الأول حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

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