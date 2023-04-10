أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام

يستعد المعتمرون في المسجد الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف والمسلمون حول العالم لأداء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان المبارك.

جدول أئمة صلاة التهجد

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد بالليلة الحادية والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثانية والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الثالثة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفي الليلة الرابعة والعشرين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الخامسة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة السادسة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

ليلة 27 رمضان

وأكدت أنه في الليلة السابعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثامنة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي ليلة التاسعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفي الليلة الثلاثين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.