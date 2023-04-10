Icon

10 ملايين ريال تصل منصة إحسان يوميًا في رمضان Icon التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات Icon أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام Icon الدفاع المدني: احذروا عبور مجاري السيول Icon استشاري أمراض معدية: ابتعدوا عن الزحام واستكملوا جرعات لقاح كورونا Icon المعتمرون يستقبلون العشر الأواخر من رمضان خاشعين متضرعين Icon مشروع محمد بن سلمان يحيي تراث مسجد أبو عنبة Icon طويق يعكس همة السعوديين العالية ويسلط الضوء على الإنجازات Icon الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة Icon لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد المعتمرون في المسجد الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف والمسلمون حول العالم لأداء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان المبارك.

جدول أئمة صلاة التهجد

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد بالليلة الحادية والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثانية والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الثالثة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفي الليلة الرابعة والعشرين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الخامسة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة السادسة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

ليلة 27 رمضان

وأكدت أنه في الليلة السابعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثامنة والعشرين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي ليلة التاسعة والعشرين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفي الليلة الثلاثين الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة