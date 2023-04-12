أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي ليلة 22 رمضان

كشفت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن أئمة صلاة التهجد بالليلة 22 رمضان 1444 هجريًا في المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن من سيؤم المصلين في صلاتي التراويح في المسجد النبوي الليلة 22 من شهر رمضان المبارك، هما الشيخان: الشيخ الدكتور خالد بن سلمان المهنا والشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.

صلاة التهجد

وأكدت في بيانها، أنه في الليلة الثانية والعشرين في التسليمات الأولى من صلاة التهجد سيكون الشيخ الدكتور خالد بن سلمان المهنا، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.

جدول الأئمة

وفي السابق كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جدول أئمة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر من اليوم الأول حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.