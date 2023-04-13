Icon

مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق Icon الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى! Icon اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام Icon نادي تشيلسي يكرر رقمًا غائبًا منذ 30 عامًا Icon المفتي: منصة “إحسان” تجسيد لمسيرة العمل الخيري في المملكة Icon سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي Icon وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية Icon تعليق تداول سهم المعمر لأنظمة المعلومات في السوق السعودية Icon فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام Icon وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء رحيله عن الفريق

أبرز أرقام نادي النصر مع جارسيا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
أبرز أرقام نادي النصر مع جارسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

رحيل جارسيا

وأكدت تقارير أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرر إقالة جارسيا من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، على أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق بشكل مؤقت.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

أرقام نادي النصر

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ما أثار غضب الجماهير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ولم يُقدم النصر المستوى المتوقع أمام الكبار مع جارسيا، حيث تعادل سلبيًا مع الاتحاد في الدور الأول، وخسر بهدف دون رد في الدور الثاني، وتعادل ضد الهلال والشباب بنتيجة 2\2 و0\0، ولم يلعب أمامهما لقاء الدور الثاني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة 4 أندية، وودعها من الدور النصف النهائي بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولا يزال النصر يُنافس في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يوم 24 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم