أبرز أرقام نادي النصر مع جارسيا

اقترب المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

رحيل جارسيا

وأكدت تقارير أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرر إقالة جارسيا من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، على أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق بشكل مؤقت.

أرقام نادي النصر

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ما أثار غضب الجماهير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

ولم يُقدم النصر المستوى المتوقع أمام الكبار مع جارسيا، حيث تعادل سلبيًا مع الاتحاد في الدور الأول، وخسر بهدف دون رد في الدور الثاني، وتعادل ضد الهلال والشباب بنتيجة 2\2 و0\0، ولم يلعب أمامهما لقاء الدور الثاني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة 4 أندية، وودعها من الدور النصف النهائي بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولا يزال النصر يُنافس في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يوم 24 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي.