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قدما مستوى مميزًا هذا الموسم

أبرز إحصائيات الاتحاد والهلال قبل الكلاسيكو

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
أبرز إحصائيات الاتحاد والهلال قبل الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات بطولة كأس الملك، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

كلاسيكو كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

أرقام الاتحاد والهلال

ويسير فريقا الاتحاد والهلال بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل مباراتهما المرتقبة، ويطمح كل منهما في مواصلة تألقه، والتأهل إلى نهائي كأس الملك، والمنافسة على اللقب.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 مباراة، وتعادل 5 مرات وخسر مرة واحدة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وتألق العميد هجوميًّا ودفاعيًّا قبل مباراة الاتحاد والهلال، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوميًّا خلف النصر والشباب بـ49 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًّا، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، من الفوز 14 مرة، والتعادل 7 مرات وخسر 4 مرات، وسجل 45 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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