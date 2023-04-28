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توفير كل سبل الراحة للأطقم الجوية

أبرز التسهيلات السعودية المقدمة لطائرات الإجلاء من السودان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
أبرز التسهيلات السعودية المقدمة لطائرات الإجلاء من السودان
المواطن - فريق التحرير

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كشف اللواء طيار ركن عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ جدة، التسهيلات المقدمة لطائرات الإجلاء من السودان.

وقال الزهراني خلال لقاء له مع قناة العربية: إن عمليات الإجلاء مستمرة منذ أيام، مشيرًا إلى أن بعض الدول تستخدم طائرات مدنية، وأخرى تستخدم طائرات عسكرية، مثل الهند، حيث تستخدم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية.

توفير سبل الراحة

وعن الخدمات المقدمة، أوضح الزهراني: هنا وفرنا لهم جميع الإمكانيات، والخدمات المطلوبة للأطقم الجوية الخاصة بالطائرات، مؤكدًا حرص المملكة على توفير كل سبل الراحة للأطقم الجوية.

وتابع: حريصون أن الأطقم الجوية تجد الوقت الكافي للراحة؛ لأنهم يحتاجون إلى وقت راحة، وتوفير سكن، بالإضافة إلى تنسيق مع الشركات لدعم ومساندة الرعايا بكافة احتياجاتهم.

وصول 200 شخص

من جانب آخر، وصل أمس الخميس، 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء أمس الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).

 

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