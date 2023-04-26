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أحد قيادات نظام البشير

أبرز المعلومات عن أحمد هارون بعد هروبه من السجن في السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
أبرز المعلومات عن أحمد هارون بعد هروبه من السجن في السودان
المواطن - فريق التحرير

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يرى المحللون أن السودان قد عاد لنقطة الصفر مجددًا مع خروج قيادات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير من السجون، وفق ما أكده المسؤول السابق في نظام البشير أحمد هارون الذي قال في تسجيل صوتي إنه مستعد هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

من هو أحمد هارون؟

فمن هو أحمد هارون القيادي في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أبدى الاستعداد للمثول أمام القضاء؟

أحمد هارون هو من مواليد 1965 بمدينة الأبيض، ينتمي لقبيلة عربية من شمال كردفان، درس القانون بجامعة القاهرة وتخرج عام 1987، وعاد إلى السودان ليعمل في السلك القضائي قاضياً.

يعد من العناصر البارزة في الحركة الإسلامية السودانية، وتم تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.

أبرز المعلومات عن أحمد هارون بعد هروبه من السجن في السودان

عين وزير دولة في الداخلية عام 2003 بعد ارتفاع وتيرة التمرد في إقليم دارفور، واختلف مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ما جعل الرئيس البشير يتدخل للصلح بينهما.

وترأس هارون لجنة أمن دارفور التي تتهمها المحكمة الجنائية الدولية بتجنيد وتسليح الجنجويد وارتكاب انتهاكات واسعة، كما عين واليًا لجنوب كردفان ومن ثم واليا لشمال كردفان.

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