أبشر خدمات مؤتمتة تنفذ في أي وقت ومكان

تواصل وزارة الداخلية جهودها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”، لتقديم خدماتها المؤتمتة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار، والتي تتيح لهم تنفيذ خدماتهم بشكل إلكتروني يغنيهم عن زيارة أي من مقار قطاعات الوزارة، ويوفر عليهم الوقت والجهد وعناء مراجعة تلك القطاعات.

التحول الرقمي

وتعمل المنصة -بالتكامل مع قطاعات وزارة الداخلية- على مواصلة الإسهام في رحلة التحول الرقمي بالمملكة؛ بما يعزّز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال نمو عدد الخدمات في كل قطاع من قطاعات الوزارة، وكذلك الارتقاء بعدد العمليات والخدمات التي ينفّذها المستفيد.

كما تحرص الوزارة –عبر أبشر– على استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعاتها عبر تسخير أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم تجربة عميل متميزة، والحفاظ على مستوى مرتفع من رضا العملاء، وفي الوقت ذاته الوصول إلى تقديم الخدمات بآلية رقمية تمكن المستفيدين من تنفيذ خدماتهم من مكان تواجدهم وفي أي وقت.

شمولية الخدمات

وتتميز المنصة بشمولية خدماتها الخاصة بالعديد من قطاعات الوزارة وتقديمها دعمًا فنيًا للمستفيدين.