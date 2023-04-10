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هربت من المجازر المخصصة لذبحها

أبقار تتجول في الشوارع وتثير القلق بالمغرب

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ صباحاً
أبقار تتجول في الشوارع وتثير القلق بالمغرب
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت بعض الأبقار التي استوردها المغرب من البرازيل، وهي تتجول في شوارع العاصمة الرباط، وذلك عقب هروبها من المجازر المخصصة لذبحها.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، خروج الأبقار البرازيلية المستوردة إلى الشارع العام، حيث ظهرت وهي تتجوّل بكل حرية بين السيارات والمارّة في شوارع رئيسية مزدحمة وسط مدينة الرباط وفي المساحات الخضراء، وهو ما أثار مخاوف وفزع المواطنين الذين هربوا لتفادي خطورتها، في ظل تساؤلات عن كيفية وصولها إلى هذه الأماكن، وذلك قبل أن تتدخل السلطات المختصة لتوقيفها ونقلها في شاحنات مخصصة لذلك.

أبقار مستوردة

ويذكر أن المغرب استورد مع بداية رمضان ما يناهز 2800 رأس جاموس برازيلي بهدف تغطية النقص الحاصل في السوق الوطنية ولضمان انخفاض أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعًا مهولًا في الأشهر الأخيرة.

تشكيك في السلالة

الخطوة المغربية أثارت جدلًا واسعًا بشأن سلالة الأبقار المستوردة وسط تحذيرات من خطورتها الصحية، وذلك بعد عرض صور أظهرت هزالة وضعف هذه الأبقار وكبر سنّها.

من جانبها، أكدت الحكومة المغربية، أن عملية الاستيراد “تحترم المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية”، موضحة أن “كل المنتجات المستوردة تكون مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار”.

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