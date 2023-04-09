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ضمن منافسات الدوري

أبها والباطن لا يعرفان التعادل

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
أبها والباطن لا يعرفان التعادل
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة أبها والباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم بالجولة الـ23

ومن المقرر أن يلعب أبها والباطن عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 12 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

مواجهات أبها والباطن

وسبق أن لعب أبها والباطن 5 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، ونجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز في أول 3 لقاءات، فيما انتصر فارس الجنوب في آخر مواجهتين.

ويتصدر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السابقين، يوسف الجبلي وفابيو أبرو قائمة هدافي المواجهات ضد أبها برصيد 3 أهداف، فيما ساهم نجم فارس الجنوب، سعد بقير في 3 أهداف “هدف وتمريرتان حاسمتان”.

أبها والباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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