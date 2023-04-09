أبها يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول

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شهد الشوط الأول من مباراة أبها والباطن، تفوق فريق أبها بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د6' الهدف الأول لـ #أبها عن طريق نواف الصعدي
أبها 1 × 0 الباطن#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/xiNH16PSRp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وسجل لزعيم الجنوب كل من نواف الصعدي وزكريا سامي، بينما سجل راكان العنزي الهدف الوحيد للباطن في الدقيقة الـ38.
هدددددف!⚽
د42' الهدف الثاني لـ #أبها عن طريق زكريا سامي
أبها 2 × 1 الباطن#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/tqeWBw45nd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
هدددددف!⚽
د38' هدف التعادل لـ #الباطن عن طريق راكان الشملان
أبها 1 × 1 الباطن#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/BoRdt2gq3N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023