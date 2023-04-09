أبها يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول

شهد الشوط الأول من مباراة أبها والباطن، تفوق فريق أبها بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د6' الهدف الأول لـ #أبها عن طريق نواف الصعدي

أبها 1 × 0 الباطن#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/xiNH16PSRp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وسجل لزعيم الجنوب كل من نواف الصعدي وزكريا سامي، بينما سجل راكان العنزي الهدف الوحيد للباطن في الدقيقة الـ38.

هدددددف!⚽ د42' الهدف الثاني لـ #أبها عن طريق زكريا سامي

أبها 2 × 1 الباطن#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/tqeWBw45nd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023