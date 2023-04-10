أبها يزيد أوجاع الباطن بثلاثية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها، الفوز على الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
مواجهة الأهداف الرائعة⚽
مشاهدة ممتعة 🍿📺#أبها_الباطن | #SSC pic.twitter.com/4IHDpnnDjA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وفي الشوط الأول، سجل لزعيم الجنوب كل من نواف الصعدي وزكريا سامي، بينما سجل راكان العنزي الهدف الوحيد للباطن في الدقيقة الـ38.
ومع بداية الشوط الثاني، سجّل اللاعب نواف الصعدي الهدف الثاني له والثالث لزعيم الجنوب في الدقيقة الـ77، بينما سجل اللاعب عبدالرحمن الظفيري الهدف الثاني وهدف تقليص الفارق للباطن في الدقيقة الـ94.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد زعيم الجنوب 27 نقطة في المركز التاسع في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الباطن عند 12 نقطة في المركز الـ16 والأخير.