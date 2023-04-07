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سقط أرضًا وهو يعبر الشارع

أب يحمي أطفاله من عجلات سيارة فورد

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
أب يحمي أطفاله من عجلات سيارة فورد
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عن أب كاد أن يضحي بحياته لإنقاذ عائلته خلال عبوره الشارع مع أطفاله، من قيادة متهورة لصاحب سيارة فورد، أطلقوا عليه “راعي الفورد” ليثير غضب المواطنين.

ويظهر الفيديو أبًا يحاول حماية أولاده عند عبور الشارع وبعد عبورهم، حيث سقط الأب على الأرض ونجا بأعجوبة من عجلات السيارة التي كان صاحبها يقودها ليلًا دون إشعال فوانيس الإضاءة.

تفاعل وغضب

وفور انتشار مقطع الفيديو، تفاعل عدد كبير من المواطنين غضبًا، وألقوا باللوم على قائد السيارة، بسبب تهوره وسرعته وإغلاق الإضاءة، مما جعل الأب لا ينتبه ويحاول قطع الشارع مع أطفاله.

وعلق أخرون بأن الأب فعل ما بوسعه لحماية أطفاله من الدهس، مطالبين بمعاقبة صاحب السيارة الفورد.

ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة الفيديو المتداول.

تحذيرات المرور

من جهتها، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا إلى قائدي المركبات بعدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة في الليل، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، كما حذر المرور من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، ما يعد مخالفة مرورية.

وتصل عقوبة المخالفة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

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