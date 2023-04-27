Icon

خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك Icon فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية Icon راتب شهر إبريل يودع في حسابات الموظفين Icon فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف Icon الدفاع: القوات البحرية تنفذ مهمة إجلاء إنسانية بكفاءة واحترافية Icon فوز ثمين لـ رايو فاليكانو ضد برشلونة بهدفين Icon بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارًا Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال Icon العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو Icon التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
فور ولادته بالمستشفى

أب يغطي مولوده بالكامل بمئات الدولارات

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
أب يغطي مولوده بالكامل بمئات الدولارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار مقطع فيديو متداول على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ضجة كبيرة بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول، أبًا يغطي المولود بـالكامل بمئات الدولارات دون حصر أو عد.

وفي التفاصيل: شوهد من خلال الفيديو، المولود وهو نائم في سريره بـ المستشفى فور ولادته بينما يقف أمامه الأب يغطيه بأكمله بـ مئات الدولارات. ولم يوضح الفيديو جنسية الأب أو المولود.

وجاءت الأوراق النقدية بفئة موحدة وهي فئة الـ 100 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65
السعودية اليوم

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65

السعودية اليوم
العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل
تكنولوجيا

العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل...

تكنولوجيا
قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا باستقبال العائدين من السودان
السعودية اليوم

قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا...

السعودية اليوم
المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين
السوق

المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على...

السوق
تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط...

الرياضة
الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي ثقلًا دوليًا
تقارير

الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي...

تقارير
نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا
تقارير

نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا

تقارير
لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف
السعودية اليوم

لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف

السعودية اليوم