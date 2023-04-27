أب يغطي مولوده بالكامل بمئات الدولارات

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أثار مقطع فيديو متداول على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ضجة كبيرة بين المتابعين.
وأظهر الفيديو المتداول، أبًا يغطي المولود بـالكامل بمئات الدولارات دون حصر أو عد.
وفي التفاصيل: شوهد من خلال الفيديو، المولود وهو نائم في سريره بـ المستشفى فور ولادته بينما يقف أمامه الأب يغطيه بأكمله بـ مئات الدولارات. ولم يوضح الفيديو جنسية الأب أو المولود.
وجاءت الأوراق النقدية بفئة موحدة وهي فئة الـ 100 دولار.