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وسط نشاط للرياح وانعدام الرؤية

أتربة مثارة على الحناكية والمهد حتى الـ 9 مساءً

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
أتربة مثارة على الحناكية والمهد حتى الـ 9 مساءً
المواطن - واس

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

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