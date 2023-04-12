أجمل 3 أهداف في الجولة الـ23 بـ دوري روشن

رشحت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أجمل 3 أهداف في الجولة الـ23 من عمر المسابقة.

🔘 زكريا سامي 🇸🇦

🔘 مراد باتنا 🇲🇦

🔘 أرون بوبيندزا 🇬🇦 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ23 🔥👏 pic.twitter.com/oh3Eru06El — دوري روشن السعودي (@SPL) April 12, 2023

وجاءت اختيارات الأهداف كالتالي: “هدف اللاعب زكريا سامي لاعب أبها في شباك الباطن، هدف المغربي مراد باتنا نجم الفتح في شباك الرائد، هدف الجابوني آرون بوبيندزا في شباك نادي الخليج”.

وكان أبها هزم الباطن بنتيجة 3/ 2 في الجولة الـ23، الفتح هزم الرائد بثلاثية دون رد، وانتصر الشباب على الخليج بثلاثية مقابل هدفين.