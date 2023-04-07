أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام 24 ألف هزة أرضية تضرب تركيا خلال شهرين السعودية الثانية عالميًّا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة فشل الناتو في التوصل لموقف بشأن انضمام أوكرانيا للحلف 4 مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام السديس يفطر مع أبناء جمعية لرعاية الأيتام ويستمع لقراءتهم للقرآن مراد باتنا يُحرز الهدف الأول لـ الفتح الإرياني: مأرب وأبناؤها تحملوا العبء الأكبر للحرب باليمن لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التي تقدمها الرئاسة ضمن برنامج “أطفالكم معنا بأمان”، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها.
وتقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛ لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة في نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد – رحمه الله – ومدخل باب السلام.
وأشاد السديس بهذه الخطوة التي تسهم في تأدية قاصدي المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
ونشرت قناة الإخبارية، لقطات مصورة توثق تفعيل الأجهزة داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمة إلى القاصدين من الزائرين والمعتمرين.