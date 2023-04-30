أجواء باردة ومعتدلة وحارة اليوم بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء باردة على مناطق حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية، وسط توقعات بانحسار الأمطار على جنوب غرب المملكة هذا الأسبوع.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأجواء تميل من لطيفة إلى معتدلة في مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، أما باقي المناطق فالأجواء من معتدلة إلى تميل للحرارة.

ولفت الحصيني إلى تأثير الكتلة الباردة نسبيًا على شمال المملكة وشمال الوسطى.

كما أفاد الحصيني بدرجات الحرارة المسجلة اليوم الساعة الـ 6 فجرًا، حيث سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 8 مئوية، بينما سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.