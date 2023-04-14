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يصاحبها رياح مثيرة وتساقط برد

أجواء رائعة تميل للبرودة وتوقعات بأمطار غزيرة خلال أيام

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
أجواء رائعة تميل للبرودة وتوقعات بأمطار غزيرة خلال أيام
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ د.عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة خلال الأيام القادمة هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق.

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، إن نماذج الطقس تشير إلى غزارة الأمطار على معظم المناطق إن شاء الله، خلال الأيام القادمة.

أجواء رائعة

وتابع الباحث في الطقس، تعيش معظم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض نهار اليوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ، أجواء رائعة معتدلة مع غيوم بعضها ممطر ومعظم مناطق المملكة، بينما تميل للبرودة على الأطراف الشمالية طريف “18”°C والقريات “19”°C، والرياض تسجل “25”°C.

واستطرد: والسحب الرعدية غرب منطقة الرياض وعلى المرتفعات الغربية والجنوبية خاصة شرقها ظهر اليوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ الساعة الواحدة والنصف.

استمرار الهطول

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية– الربيعية- على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيـول، وتساقط للبرد.

وأوضح المركز في تقرير له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).

طقس مكة المكرمة

كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

 

 

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