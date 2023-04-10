أجواء رمضانية متنوعة في أسواق الحدود الشمالية

تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية أجواء رمضانية مختلفة متنوعة ما بين مظاهر زينة وجلسات رمضانية يتوافد إليها الأسر السعودية والمقيمين هذه الأيام.

ورصدت عدسة “واس” هذه الأجواء التي أصبحت مكاناً بارزاً في مدينة عرعر منها ما يعرف بـ”سوق المعارض” والكوفيهات والمطاعم التي خلقت أجواءً بما يتناسب مع الشهر الفضيل.