أجواء رمضانية ممتعة لزوار جادة قباء بالمدينة المنورة

وثقت “العربية السعودية” لقطات من الأجواء الرمضانية في جادة قباء، ملتقى الزوار في ليالي رمضان، مستمتعين بكافة الخدمات والأجواء الرمضانية.

تمتد لـ3 كم بين المسجد النبوي ومسجد قباء..

20 ألف زائر يوميا لـ #جادة_قباء بـ #المدينة_المنورة وسط أجواء رمضانية ممتعة.. ومراسل #العربية يرصد آراء الناس..#العربية_في_رمضان@sultan_mr_ pic.twitter.com/aUydqlL6de — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 7, 2023

تمتد المسافة 3 كيلومترات بين المسجد النبوي ومسجد قباء، ما يسهل تنقل وحركة الزوار والمصلين، حيث يصل عدد زوارها لـ 20 ألف زائر يوميًّا.

واستعرضت العربية آراء المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالأجواء في ظل تكامل الخدمات وتوفر المطاعم ودورات المياه والكافيهات، وسط أجواء روحانية وتشجيعية للصلاة بين مسجد قباء والمسجد النبوي.