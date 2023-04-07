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20 ألف زائر يوميًّا

أجواء رمضانية ممتعة لزوار جادة قباء بالمدينة المنورة

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
أجواء رمضانية ممتعة لزوار جادة قباء بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “العربية السعودية” لقطات من الأجواء الرمضانية في جادة قباء، ملتقى الزوار في ليالي رمضان، مستمتعين بكافة الخدمات والأجواء الرمضانية.

تمتد المسافة 3 كيلومترات بين المسجد النبوي ومسجد قباء، ما يسهل تنقل وحركة الزوار والمصلين، حيث يصل عدد زوارها لـ 20 ألف زائر يوميًّا.

واستعرضت العربية آراء المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالأجواء في ظل تكامل الخدمات وتوفر المطاعم ودورات المياه والكافيهات، وسط أجواء روحانية وتشجيعية للصلاة بين مسجد قباء والمسجد النبوي.

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