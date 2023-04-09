Icon

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد الفيحاء Icon فالفيردي يعتدي باللكمات على لاعب فياريال Icon لقطات لشجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا Icon المسجد النبوي يفتح المظلات تأهبًا لهطول الأمطار Icon راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان Icon السديس يحث على حشد الطاقات والتأهب للعشر الأواخر من رمضان Icon أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي Icon نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين Icon بتوجيه ملكي.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضيوف الرحمن يتسوقون بأمان

أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي
المواطن- فريق التحرير

عرضت قناة العربية منذ قليل، فيديو يعرض مشاهد رمضانية وأجواء روحانية وإيمانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي، وهو يكتظ بالمعتمرين ومواطني المملكة.

التجول في شارع إبراهيم الخليل

وظهر في الفيديو مئات المعتمرين من ضيوف الرحمن، يتجولون في الشارع بملابس الإحرام، يتسوقون ويشترون مستلزماتهم في أجواء هادئة وأمان بجوار الحرم المكي.

ويشهد شارع إبراهيم الخليل، والشوارع المجاورة حالة من الاتزان المروي والسلامة المروية، من جرّاءِ عمل رجال المرور، واستفاقتهم والعمل على تنفيذ خطتهم التشغيلية طوال شهر رمضان، من أجل مساعدة ضيوف الرحمن في تنقلهم بشكل سهل وآمن دون عراقيل.

شارع إبراهيم الخليل

وشارع إبراهيم الخليل، المؤدي إلى الحرم المكي، هو أحد شوارع مكة المكرمة الذي يشتهر بكثرة الحركة التجارية به، وتواجد عشرات البائعين الذين يسعون لرزقهم منذ الفجر حتى نهاية اليوم، ليكون اسم الشارع على مسمى الخليل، الذي دعا ربه، أن يرزق أهله من الثمرات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير