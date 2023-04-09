أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي

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عرضت قناة العربية منذ قليل، فيديو يعرض مشاهد رمضانية وأجواء روحانية وإيمانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي، وهو يكتظ بالمعتمرين ومواطني المملكة.
🌙 مشاهد رمضانية وأجواء روحانية في شارع "إبراهيم الخليل" بجوار #الحرم_المكي #العربية_في_رمضان@Saad_albogami_ pic.twitter.com/I0Twzj550e
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 9, 2023
وظهر في الفيديو مئات المعتمرين من ضيوف الرحمن، يتجولون في الشارع بملابس الإحرام، يتسوقون ويشترون مستلزماتهم في أجواء هادئة وأمان بجوار الحرم المكي.
ويشهد شارع إبراهيم الخليل، والشوارع المجاورة حالة من الاتزان المروي والسلامة المروية، من جرّاءِ عمل رجال المرور، واستفاقتهم والعمل على تنفيذ خطتهم التشغيلية طوال شهر رمضان، من أجل مساعدة ضيوف الرحمن في تنقلهم بشكل سهل وآمن دون عراقيل.
وشارع إبراهيم الخليل، المؤدي إلى الحرم المكي، هو أحد شوارع مكة المكرمة الذي يشتهر بكثرة الحركة التجارية به، وتواجد عشرات البائعين الذين يسعون لرزقهم منذ الفجر حتى نهاية اليوم، ليكون اسم الشارع على مسمى الخليل، الذي دعا ربه، أن يرزق أهله من الثمرات