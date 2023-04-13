أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان

وثقت لقطات مصورة الأجواء الروحانية التي يعيشها قاصدو المسجد الحرام من معتمرين وزائرين خلال ليلة 23 من شهر رمضان المبارك.

أجواء روحانية

وبينت الصور المصلين وهم يؤدون صلاة التراويح في ليلة 23 من شهر رمضان 1444هـ بكل سهولة ويسر وفي أمن وطمأنينة.

22 مليون مصلٍّ

من جانب آخر، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍّ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأكد السديس أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم؛ لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.