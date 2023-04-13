Icon

السفير العراقي: نتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في عدة قطاعات Icon وظائف شاغرة في فروع طيران أديل Icon 11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة Icon سقوط الأمطار على رمسيس الثاني يثير ضجة والحكومة المصرية ترد Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن Icon ضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في الجوف Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي Icon تدخل ساني يُخفف عقوبة بايرن ميونخ على ساديو ماني Icon أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة خدمات أمنية متكاملة

أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
أجواء روحانية للمسجد الحرام ليلة 23 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات مصورة الأجواء الروحانية التي يعيشها قاصدو المسجد الحرام من معتمرين وزائرين خلال ليلة 23 من شهر رمضان المبارك.

أجواء روحانية

وبينت الصور المصلين وهم يؤدون صلاة التراويح في ليلة 23 من شهر رمضان 1444هـ بكل سهولة ويسر وفي أمن وطمأنينة.

22 مليون مصلٍّ

من جانب آخر، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍّ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأكد السديس أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم؛ لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم