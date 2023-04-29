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تُقدر قيمته بـ 655 مليون نزولًا من 40 مليار دولار

أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم
المواطن - فريق التحرير

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سجل سعر أسهم مصرف فيرست ريبابليك في أمريكا انخفاضًا جديدًا في بورصة نيويورك، بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.

انخفاض صادم في قيمة البنك

وفي نهاية جلسة أمس الجمعة، تراجع سعر سهم المصرف الذي كان الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022، بنسبة 43% في وول ستريت وبلغ 3.51 دولارات بعدما علق تداوله مرات عدة خلال الجلسة بسبب تقلبات كبيرة.

وبذلك، تقدر قيمة المصرف بـ654 مليون دولار بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار مطلع العام وأكثر من 40 مليارا في ذروتها في نوفمبر 2021.

أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم

وأسس فيرست بنك في 1985، ومقره في سان فرانسيسكو ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي ويخدم عملاء أثرياء، لكن مصيره يبدو غير واضح بعد فشله مع مصرفين آخرين في مارس، وتشترك المصارف الثلاثة في تركيزها على عملاء محددين أو منطقة جغرافية محددة.

وسعت السلطات والمؤسسات المالية الأخرى إلى تجنيب فيرست ريبابليك مصير بنك سيليكون فالي وسيغنيتشر بنك الإفلاس بعد عمليات سحب ضخمة مفاجئة للعملاء.

عمليات الإنقاذ المحتملة

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر قريبة من الملف، أن الوكالة الأمريكية لضمان الودائع (اف دي آي سي) قد تستحوذ على البنك ثم تبيع أصوله إلى مؤسسة أخرى، وبين هذه المؤسسات الأخرى المهتمة جي بي مورغان تشيس وبي إن سي للخدمات المالية.

وأكد المصرف مساء الاثنين أن عدداً من عملائه قاموا بسحب ودائع تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار في الفصل الأول من العام الحالي.

وقد اعتمد على 30 مليار دولار وضعتها المصارف الأخرى في حساباته، لكن ذلك لم يكن كافياً في نظر المستثمرين الذين تسببوا بخفض سعر السهم الثلاثاء والأربعاء، قبل التوقف الخميس.

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