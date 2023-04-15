أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرًا بعد عودته إلى أرض الوطن

وثق مقطع فيديو قيام أحد الأسرى السعوديين بالسجود لله شكراً فور نزوله من الطائرة في المطار، بعد عودته سالماً إلى أرض الوطن.

فيديو | أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرا بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/ihZFqEkUfS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

وعبر الأسير السعودي عن فرحته الغامرة بعودته سالماً رفقة باقي الأسرى المطلق سراحهم، بالسجود لله شكرا في أرض المطار.

العودة إلى أرض الوطن

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي نائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.