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أشاد بجهود المملكة وسلاسة عمليات الإجلاء

أحد الرعايا بعد وصوله جدة: السعودية دائمًا موجودة في السراء والضراء

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
أحد الرعايا بعد وصوله جدة: السعودية دائمًا موجودة في السراء والضراء
المواطن - فريق التحرير

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وجه أحد الرعايا العالقين في السودان بعد وصوله إلى جدة، شكره للمملكة ولقيادة المملكة الممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجهودهم في نقل الرعايا.

وأشاد في لقائه مع “قناة الإخبارية” بالجهود المبذولة من قبل المملكة لتسهيل عمليات الإجلاء من بورتسودان والتي تمت بشكل سلس، مؤكدًا أن المملكة مشهود لها دائمًا بأنها موجودة في السراء والضراء لكل الدول العربية، قائلًا “نحن سعداء لأننا موجودون بين أهلنا وعشيرتنا”.

وصول طائرتين

وفي وقت سابق، وصلت طائرتان من السودان إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة على متنها 185 شخصًا من عدة جنسيات مختلفة من الرعايا العالقين.

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