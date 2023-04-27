أحد الرعايا بعد وصوله جدة: السعودية دائمًا موجودة في السراء والضراء

وجه أحد الرعايا العالقين في السودان بعد وصوله إلى جدة، شكره للمملكة ولقيادة المملكة الممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجهودهم في نقل الرعايا.

فيديو | أحد الرعايا العالقين في السودان بعد وصوله إلى جدة: المملكة دائما موجودة في السراء والضراء.. والإجلاء تم بأكمل وجه#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7HoRHA8sO6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023

وأشاد في لقائه مع “قناة الإخبارية” بالجهود المبذولة من قبل المملكة لتسهيل عمليات الإجلاء من بورتسودان والتي تمت بشكل سلس، مؤكدًا أن المملكة مشهود لها دائمًا بأنها موجودة في السراء والضراء لكل الدول العربية، قائلًا “نحن سعداء لأننا موجودون بين أهلنا وعشيرتنا”.

وصول طائرتين

وفي وقت سابق، وصلت طائرتان من السودان إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة على متنها 185 شخصًا من عدة جنسيات مختلفة من الرعايا العالقين.