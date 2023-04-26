أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل مسنًا وينزله من سفينة الإجلاء السعودية

وثق مقطع فيديو متداول، قيام أحد منسوبي وزارة الدفاع وهو يحمل رجلاً من كبار السن أثناء إنزاله من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان.

فيديو | في أسمى صور الإنسانية.. أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل أحد كبار السن من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/HvNB7p87Vs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

ويعكس مقطع الفيديو مدى اهتمام المملكة وحرصها على تقديم المساعدة والرعاية للمحتاجين لها أياً كانت جنسياتهم.

مملكة الإنسانية

وبدا في مقطع آخر أحد رعايا الدول وهو يحاول تقبيل رأس أحد الضباط تعبيراً عن امتنانه لما قامت به المملكة من جهود في إجلائهم.

ومن ضمن الواصلين على متن السفينة؛ سفير موريتانيا لدى الخرطوم وعدد من أعضاء السفارة ورعاياها بالسودان، وقد عبر السفير عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه اللفتة الكريمة بإجلاء وإيواء المحتاجين ونجدة الملهوفين.

رعاية متكاملة للمرضى وكبار السن

وعملت الفرق الطبية السعودية على تقديم رعاية متكاملة للمرضى وكبار السن من ركاب سفينة الإجلاء.

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم (الأربعاء) 13 مواطناً سعودياً و1674 شخصاً من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.