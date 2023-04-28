أحمد عفيفي: النصر أطلق النار على نفسه حينما أقال رودي غارسيا

قال المحلل الفني المصري أحمد عفيفي: إن نادي النصر أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا قبل نهاية الموسم الحالي؛ مما تسبب في ضرر كبير للفريق على حد وصفه.

#الاستديو_التحليلي |أحمد عفيفي:

النصر هو من أطلق النار على نفسه في إقالة غارسيا، ولا يوجد هناك مدرب مناسب للنصر.#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Wspjz69Kr3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023

وتحدث عفيفي لـ قناة SSC قائلًا: “وصفي لما حدث في أصفر الرياض هو أن النادي العاصمي أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة غارسيا، المدرب الفرنسي كان متواجد في الموسم منذ بدايته وكان يبني فريقًا، الآن النادي عاد إلى نقطة الصفر بعد رحيله”.

إصابات قوية بالفريق

وأضاف عفيفي: “أصفر الرياض عانى من الإصابات في أوقات حرجة بالموسم، ولا يوجد البديل القوي في الفريق الأول كذلك النادي لا يوجد به جناح قوي يُعتمد عليه مع كامل احترامي لأداء عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، لكنهم لاعبين لا يستطيعون حمل الفريق على أكتافهم”.

وواصل عفيفي: “حاليًّا لا يُوجد مدرب مناسب لنادي النصر، وجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب النادي كان مستواهم متوسط أو أقل من المتوسط بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا”.

النصر والرائد

ويستعد أصفر الرياض اليوم لمواجهة نادي الرائد في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن حيث تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك في جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتواجد أصفر الرياض حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.