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وصل سهمها إلى مستوى 36 ريالًا

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم قيمة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم قيمة
المواطن - فريق التحرير

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أزاحت شركة أرامكو، شركة مايكروسوفت الأمريكية، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة والبالغة 2.11 تريليون دولار (7.92 تريليون ريال) بعد أن وصل سهم الشركة اليوم الأربعاء إلى مستوى 36 ريالًا.

أرامكو الثانية بعد آبل

ولا تزال شركة آبل تحتفظ بصدارة الترتيب، مع قيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، تليها أرامكو (2.11 تريليون دولار)، ثم مايكروسوفت (2.05 تريليون دولار).

وجاءت ارتفاعات سهم أرامكو السعودية عقب إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر الجاري، عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بحسب موقع العربية.

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم قيمة

وشهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات لخمسة جلسات متتالية حتى يوم أمس الثلاثاء، وتقترب من تحقيق سادس جلسة صعود على التوالي حال إغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء اليوم.

وكانت أرامكو قد حققت في 2022 أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5%، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

الشركة الأكثر ربحية في العالم

ويشار إلى أن أرامكو تعد الشركة الأكثر ربحية في العالم، إذ تتجاوز أرباحها لعام 2022، أرباح كل من آبل ومايكروسوفت وإكسون موبيل مجتمعين، وفقاً لتصنيف موقع Companies market cap.

وتزامن صعود أسهم أرامكو أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات، فضلاً عن تراجع مخزونات الخام الأمريكي، على الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية المتشائمة.

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