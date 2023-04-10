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سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال في 2022

أرامكو تعلن موعد إعلان نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الأول

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
أرامكو تعلن موعد إعلان نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة أرامكو، إعلان نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2023، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

النتائج المالية

كانت شركة أرامكو ، قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

توزيع الأرباح

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار). وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3326 ريال.

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