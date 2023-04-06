أرامكو: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية

قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق بشركة أرامكو ، محمد القحطاني، إن قطاع الكيميائيات يمثل امتداداً لسلسة القيمة الهيدروكربونية.

وأضاف “تبنت الشركة استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى في هذا الشأن، من أجل تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيمة المضافة في مختلف مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية”.

تحويل السوائل لمواد كيميائية

وتابع القحطاني، نتبنى عدة محاور أبرزها الاستفادة من تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وثانياً توسيع وتحسين التكامل في قطاع التكرير والكيميائيات، وثالثا تنويع محفظة منتجات الشركة من زيوت الأساس والتشحيم.

وأضاف : “حققنا خلال السنة الماضية منجزات عديدة في برنامج التحول وفي ديسمبر الماضي، اتخذت أرامكو وتوتال القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة، باسم مجمع “أميرال” بقيمة 11 مليار دولار”، وفقا لـ”العربية”.

الاستحواذ على شركة فالفولين

وأشار إلى تطوير مشروع شاهين المعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس – أويل) التابعة لأرامكو السعودية، حيث يُعد جزءا رئيسا من استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، عبر وحدة تكسير بخاري لإنتاج البتروكيمائيات ستكون الأكبر في العالم، بتكلفة 7 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية 3.2 مليون طن من البتروكيمائيات سنويا وتم وضع حجز الأساس له في مارس الماضي.

وتابع القحطاني، أن أرامكو أكملت الاستحواذ على شركة “فالفولين” الأمريكية العام الماضي وهي منتجة وموزعة رائدة ومستقلة في جميع أنحاء العالم لزيوت التشحيم التجارية والصناعية ذات العلامات التجارية الممتازة وكيماويات السيارات، ويعود تاريخها إلى 150 سنة.

وأكد أن أرامكو تركز خلال العام الحالي على مواصلة جهودها لتحقيق تطلعاتها لتطوير الاستثمارات في التكرير والبتروكيمائيات لا سيما في الصين.