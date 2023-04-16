أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح

أكدت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الأحد، أن نقل (4%) من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار سنابل للاستثمار”، لن يؤثر على توزيع الأرباح والأعمال.

الدولة المساهم الأكبر

وقالت أرامكو في بيان لها عبر “تداول”، إن بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 90.186 % من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

إجمالي الأسهم

كما أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.