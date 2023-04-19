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أوقفه الرقيب وأعطاه مخالفة مرور

أردني يلقي مركبته من أعلى الجبل بسبب كيلو ليمون

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
أردني يلقي مركبته من أعلى الجبل بسبب كيلو ليمون
المواطن - فريق التحرير

أظهر المواطن الأردني شادي المدادحة رد فعل غاضب وغريب، حينما لم يستطع كبح جماح غضبه بسبب تلقيه مخالفة سير من 3 بنود في محافظة الكرك جنوب الأردن، فما كان أمامه سوى دفع مركبته من أعلى سفح جبلي.

مخالفة سير

خرج المواطن الغاضب جعفر المدادحة عبر خاصية البث المباشر في فيسبوك، موضحًا ما حدث معه منذ بداية يومه المشؤوم على حد وصفه. وأوضح أنه استيقظ صباح أمس وذهب لشراء كيلوجرام من الليمون، ليوقفه رقيب سير ويعطيه مخالفة. فيما كان من المفترض أن تكون المخالفة من بند واحد، إلا أن النقاش تأزم، لتصبح مخالفة من 3 بنود، ما رفضه الرجل.

فذهب إلى أحد المرتفعات وألقى بـ”باص” يمتلكه من الأعلى، وسط ردود أفعال متباينة من تصرفه، بين مؤيد لقراره، ومعارض.

رد الأمن العام

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي لـ”العربية”تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت ضجة بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.

وأكد أن سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.

انتهاء الرخصة

وعندما طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر إضافة إلى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى إدارة الترخيص دون توثيق ذلك.

كما شدد على أنّ المخالفات المسجّلة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

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