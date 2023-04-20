أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بحلول عيد الفطر، مشيرًا إلى أن شهر رمضان حل حزينًا في بلاده بسبب الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا فبراير الماضي وأسفرا عن آلاف القتلى.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan‘ın Ramazan Bayramı Mesajı:
“Asrın felaketinin yaralarını, devlet-millet el ele, omuz omuza vererek, asrın dayanışmasıyla sarıyoruz.” pic.twitter.com/4DBrZoYUCm
— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 20, 2023
وقال أردوغان، في فيديو نشره عبر تويتر، إن بلاده كانت حزينة خلال شهر رمضان بسبب ضحايا زلزال كهرمان مرعش، مهنئًا شعبه بقدوم عيد الفطر.
وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته لم تترك منكوبي الزلزال وحدهم في هذه الأيام الفضيلة، وأوضح أنه زار الولايات المنكوبة أكثر من مرة للتضامن مع المتضررين من جهة، وتفقد أعمال الإغاثة والمشاركة في مراسم وضع أساس منازل للمتضررين.
وأكد أردوغان تكاتف الحكومة والشعب من أجل تضميد جراح متضرري الزلزال، ولفت إلى أنه تمت إزالة القسم الأكبر من الأنقاض والبدء بإنشاء 100 وحدة سكنية ومنزل ريفي، مشيرًا إلى أنه مع افتتاح المدارس في الولايات المنكوبة مجددا بعد العيد، من المرتقب أن يسهم ذلك في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير.
وأضاف أن حكومته تخطط لإنشاء 650 ألف منزل للمنكوبين، على أن يتم تسليم 319 ألف منزل منها في غضون عام.