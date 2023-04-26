أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية بسبب وعكته الصحية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة، الأربعاء، إثر إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وعكة مفاجئة

وكتب أردوغان، البالغ من العمر 69 عامًا، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “اليوم الأربعاء سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا”، بعد أن انسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب إصابته بـ وعكة.

وألقى أردوغان 3 خطابات، الثلاثاء، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.

لقاء تلفزيوني

وكان مقررًا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتين تلفزيونيتين، وبدأ ظهوره بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة.

وقال أردوغان عقب عودته من الوعكة، “كان هناك عمل كثير، بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا”. وأضاف: “للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء فهل سيفهم الأمر بشكل خاطئ؟”.

وتابع: “كنا قد قطعنا وعدًا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم”.

صحة أردوغان

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، إن صحة أردوغان جيدة، وقدم الشكر لكل من أرسلوا تمنياتهم الطيبة.

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أن “رئيسنا في صحة جيدة. حفظه الله”.

وفي ردود فعل متضامنة، سارع زعيم المعارضة المنافس الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب “الجيد” المعارض ميرال إكشينار، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، ورئيس حزب السعادة تميل كرم الله أوغلو، إلى إرسال التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس.