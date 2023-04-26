أرض ثلجية وأجواء سيبيرية في القويعية تعليم نجران: الدراسة عبر مدرستي غدًا بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأمريكية وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا ناقلة نفط تجلي 60 صينيًّا من السودان إلى جدة مروجو السموم بالسعودية في قبضة مكافحة المخدرات بولندا تصادر أموال سفارة موسكو لديها عودة العلامة الزرقاء لبعض المشاهير مجانًا التشكيلة الرسمية لـ قمة مان سيتي ضد آرسنال
وثقت لقطات مصورة لحظات بديعة لمحافظة القويعية غرب الرياض، إذ طغى اللون الأبيض على المكان بعد تساقط حبات البرد اليوم الأربعاء.
وبين مقطع فيديو تساقط أمطار غزيرة مع بردية قوية بالحرملية في القويعية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.