أرض ثلجية وأجواء سيبيرية في القويعية

وثقت لقطات مصورة لحظات بديعة لمحافظة القويعية غرب الرياض، إذ طغى اللون الأبيض على المكان بعد تساقط حبات البرد اليوم الأربعاء.

وبين مقطع فيديو تساقط أمطار غزيرة مع بردية قوية بالحرملية في القويعية.

الطقس المتوقع

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.