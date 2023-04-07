أرقام إيغالو مع الشباب والهلال

خطف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين بقميصي الشباب والهلال، ليكون من أبرز اللاعبين في المسابقة.

أبرز أرقام إيغالو

وخاض إيغالو 31 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل 21 هدفًا بمعدل 1.5 هدف كل مباراة، ولعب نفس عدد المباريات مع الهلال في الدوري، وأحرز 28 هدفًا بمعدل 1.1 هدف كل لقاء.

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي ويواصل تألقه.

ونجح إيغالو في تسجيل 49 هدفًا في دوري المحترفين، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 16 هدفًا هذا الموسم.

الشباب ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.