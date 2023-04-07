Icon

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا Icon فورين بوليسي: السعودية تبرز مكانتها كقوة عالمية مهيمنة Icon لقطات توثق فرحة معتمرة بتقبيل الحجر الأسود Icon الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 Icon توقعات بـ اشتداد الحالة الماطرة بدءًا من اليوم Icon دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية Icon الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان Icon أرقام إيغالو مع الشباب والهلال Icon السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند Icon الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري

أرقام إيغالو مع الشباب والهلال

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
أرقام إيغالو مع الشباب والهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين بقميصي الشباب والهلال، ليكون من أبرز اللاعبين في المسابقة.

أبرز أرقام إيغالو

وخاض إيغالو 31 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل 21 هدفًا بمعدل 1.5 هدف كل مباراة، ولعب نفس عدد المباريات مع الهلال في الدوري، وأحرز 28 هدفًا بمعدل 1.1 هدف كل لقاء.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي ويواصل تألقه.

ونجح إيغالو في تسجيل 49 هدفًا في دوري المحترفين، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 16 هدفًا هذا الموسم.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

الشباب ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة