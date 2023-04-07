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يتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم

أرقام تاليسكا مع النصر بعد تجديد عقده لـ2026

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
أرقام تاليسكا مع النصر بعد تجديد عقده لـ2026
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع النصر، ما دفع إدارة مسلي آل معمر لتجديد تعاقده، واستمراره لفترة أطول مع الفريق الأول لكرة القدم.

تجديد العقد لـ2026

وأعلن نادي النصر بالأمس، عن تجديد عقد تاليسكا لعامين إضافيين؛ ليستمر في صفوفه حتى عام 2026، وذلك بدعم من عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد.

وكان النصر قد تعاقد مع النجم البرازيلي في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف جوانجزو الصيني، بعقد ممتد حتى عام 2024، إلا أن تألقه اللافت؛ دفع الإدارة لاتخاذ قرار التجديد المبكر.

تاليسكا
النجم البرازيلي بعد التجديد – المصدر @AlNassrFC

أرقام تاليسكا

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وشارك معه في 52 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 44 هدفًا، حيث نجح في إحراز 39 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وظهر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 16 مباراة بمعدل 1365 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 16 هدفًا بمعدل هدف كل 85.3 دقيقة، وصنع هدفًا، وقام بـ36 تسديدة على المرمى بدقة 58.1%.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وصنع تاليسكا 17 فرصة، وقام بـ354 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 83.7%، وبلغت دقة التمرير في ساحة الخصم 76.8%، وقام بـ14 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

تاليسكا يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC
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