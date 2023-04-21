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قبل مواجهة الهلال بالكأس

أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم المصري الدولي أحمد حجازي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز المدافعين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق أحمد حجازي

وخطف أحمد حجازي الأنظار في الموسم الحالي، ولعب دورًا بارزًا في تألق الاتحاد دفاعيًّا، بعدما ساهم في عدم استقباله سوى 3 أهداف فقط، وتعول الجماهير على مواصلة تألق لتجاوز عقبة الهلال في كأس الملك.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وشارك أحمد حجازي في 22 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، بمعدل 1980 دقيقة، حيث بدأ جميع المواجهات كأساسي؛ ولم يُستبدل في أي لقاء، كما نجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وصنع 6 فرص.

وقام حجازي بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 26.7%، ولعب عرضية ناجحة بدقة 16.7%، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 50%، وشتت 94 كرة، ومنع التسديد 14 مرة، وقطع 15 كرة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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