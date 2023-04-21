أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد

يُقدم النجم المصري الدولي أحمد حجازي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز المدافعين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق أحمد حجازي

وخطف أحمد حجازي الأنظار في الموسم الحالي، ولعب دورًا بارزًا في تألق الاتحاد دفاعيًّا، بعدما ساهم في عدم استقباله سوى 3 أهداف فقط، وتعول الجماهير على مواصلة تألق لتجاوز عقبة الهلال في كأس الملك.

وشارك أحمد حجازي في 22 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، بمعدل 1980 دقيقة، حيث بدأ جميع المواجهات كأساسي؛ ولم يُستبدل في أي لقاء، كما نجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وصنع 6 فرص.

وقام حجازي بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 26.7%، ولعب عرضية ناجحة بدقة 16.7%، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 50%، وشتت 94 كرة، ومنع التسديد 14 مرة، وقطع 15 كرة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.