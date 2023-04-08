أرقام تُزين تألق تاليسكا مع النصر

يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

إحصائيات تاليسكا

وخاض تاليسكا 52 مباراة مع النصر في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 44 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 39 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، بمعدل مساهمة كل 101 دقيقة لعب.

وقام تاليسكا بـ105 تسديدات على المرمى، ونجح في صناعة 53 فرصة، ولديه 52 مراوغة ناجحة، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا 7.39 درجة.

ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

تجديد العقد لـ2026

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تجديد عقد تاليسكا لعامين إضافيين؛ ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وذلك بدعم من عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد.

وكان العالمي قد تعاقد مع النجم البرازيلي في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف جوانجزو الصيني، بعقد ممتد حتى عام 2024، إلا أن تألقه اللافت؛ دفع الإدارة لاتخاذ قرار التجديد المبكر.