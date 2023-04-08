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بعد تجديد عقده لـ2026

أرقام تُزين تألق تاليسكا مع النصر

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
أرقام تُزين تألق تاليسكا مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

إحصائيات تاليسكا

وخاض تاليسكا 52 مباراة مع النصر في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 44 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 39 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، بمعدل مساهمة كل 101 دقيقة لعب.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وقام تاليسكا بـ105 تسديدات على المرمى، ونجح في صناعة 53 فرصة، ولديه 52 مراوغة ناجحة، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا 7.39 درجة.

ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

تاليسكا يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

تجديد العقد لـ2026

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تجديد عقد تاليسكا لعامين إضافيين؛ ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وذلك بدعم من عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد.

وكان العالمي قد تعاقد مع النجم البرازيلي في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف جوانجزو الصيني، بعقد ممتد حتى عام 2024، إلا أن تألقه اللافت؛ دفع الإدارة لاتخاذ قرار التجديد المبكر.

تاليسكا مع النصر
تاليسكا بعد التجديد – المصدر @AlNassrFC
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