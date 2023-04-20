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أرقام مميزة لـ رياض محرز في دوري أبطال أوروبا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
أرقام مميزة لـ رياض محرز في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري رياض محرز مستوى جيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

تألق رياض محرز

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن أبرز أرقام رياض محرز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شارك في 8 مباريات، وساهم في تسجيل 5 أهداف، بإحرازه 3 أهداف وصناعته لهدفين.

وقام رياض محرز بـ12 تسديدة بينهم 7 تسديدات على المرمى، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 25%، وصنع 19 فرصة، ووصلت نسبة العرضيات الناجحة إلى 40%، ونسبة نجاح مراوغاته في دوري أبطال أوروبا إلى 52%.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

مانشستر سيتي بدوري الأبطال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد تعادل إيجابيًا ضد بايرن ميونيخ الألماني بالأمس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 4\1 بمجموع المباراتين.

مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي، بعدما نجح المرينغي في التأهل على حساب تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه بنتيجة 4\0 بمجموع المواجهتين.

تشيلسي ضد الريال - 1

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