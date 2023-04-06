أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

تألق كريستيانو رونالدو

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وخاض 9 مباريات بشكل أساسي في دوري روشن السعودي بمعدل 810 دقيقة لعب.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 11 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وقام بـ19 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 59.4%، ولعب 3 عرضيات ناجحة بدقة 50%.

وقدم رونالدو تمريرتين حاسمتين، وصنع 11 فرصة، وقام بـ189 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة التمرير إلى 78.4%، وبلغت دقة التمرير في ساحة الخصم 75.9%، كما قام بـ16 مراوغة ناجحة.

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز كبير ضد نظيره العدالة بخمسة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ23.