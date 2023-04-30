أزمة الجثث تنذر بكارثة في السودان

أكد تجمع الصيادلة في السودان أن انتشار الجثث في الطرقات يُنذر بكارثة صحية، حيث يرتفع عدد الضحايا المدنيين والعسكريين على السواء جراء القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أسبوعين.

ورقدت عشرات الجثث على أرصفة الطرقات في الخرطوم، ومدينة الجنينة أيضا في دارفور (غرب البلاد) جراء تقطع سبل المواصلات أحياناً تحت أزيز الاشتباكات على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الطرفين.

صعوبة الأوضاع الأمنية

وذكر مسعفون في مستشفى الجنينة أن هناك جثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من المدينة.

كما فاقم توقف معظم المستشفيات عن العمل في العاصمة من تلك المأساة أيضاً، فضلاً عن انقطاع الأدوية وإغلاق الصيدليات.

فيما عمت عمليات النهب والسرقات للصيدليات، واحتلال عدد من المستشفيات من قبل عناصر مسلحة، بعضهم من قوات الدعم السريع، بحسب هيئة الصيادلة.

كما تضررت المصانع وشركات ومخازن الأدوية وتعرضت للسرقة في عدة مناطق، ما سيفاقم من الكوارث الصحية والإنسانية بالبلاد.

زيادة أعداد القتلى

ولعل ما زاد من حدة تلك الأزمة أن أعداد القتلى في تزايد أيضاً، ففي أحد إحصاءاتها، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 411 من المدنيين وإصابة 2023.

كما أوضحت في بيان أن أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة أوقعت 89 قتيلاً، مشيرة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، وأكدت أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

وكانت العديد من المنظمات الصحية المحلية والدولية حذرت من خطر انتشار الأوبئة جراء انتشار الجثث، وتوقف المستشفيات عن العمل إذا ما استمر القتال طويلاً.