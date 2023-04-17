أزمة بين تشافي ورافينيا بعد مباراة خيتافي ضد برشلونة

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دخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ولاعبه البرازيلي رافينيا في أزمة، بعد نهاية مباراة خيتافي ضد برشلونة عصر أمس بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان رافينيا غضب بشدة من قرار المدرب تشافي بإخراجه من المباراة واستبداله حيث ضرب دكة البدلاء بيده اعتراضًا على قرار المدرب تشافي.
رافينيا علق بعد تلك الواقعة قائلًا: “الإنسان يشعر بالغضب لأنه يريد أن يكون في الملعب وجزء من الفوز، حاولت تمالك نفسي لكنني لم أعرف”.
وواصل رافينيا: “أحب أن أكون في الملعب ولكن في بعض الأحيان، يجب أن أعلم أن هناك زميلًا آخر جاهزًا للدخول”.
أما المدرب تشافي فعلق على الأمر قائلًا: “لا مشكلة بالنسبة لما فعله رافينيا، أحيانًا الإنسان يُخرج الطاقة السلبية لديه بالغضب، وهذا يدل على عقليته أنه يبحث عن الفوز ولا شيء إلا الفوز”.
وكانت المباراة أُقيمت في الجولة الـ29 بين الفريقين عصر أمس حيث انتهت بالتعادل السلبي.
وبعد نهاية مباراة خيتافي ضد برشلونة، أصبح رصيد خيتافي 31 نقطة في المركز الـ15 في ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد برشلونة 73 نقطة في المركز الأول.